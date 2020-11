Playstation 5 riverniciata di nero, la mossa azzardata fatta da alcuni utenti che sta girando sul web.

La Playstation 5 è la console next-Gen di Sony più desiderata del mondo parliamo infatti una console che potrebbe pur sempre cambiare il mercato videoludico appunto potenza, grafica, giochi nuovi, nuove IP. Tutto il servizio di videogiocatore che non vede l’ora di mettere le mani sulla console. Anche se sono veramente molti, compresi i fan e anche quelli che hanno acquistato la console, a lamentarsi di un aspetto importante che la caratterizza: il colore. A differenza delle scorse generazioni di Playstation, infatti, questo modello non esordirà nel solito nero di Sony, ma con un bianco lucido veramente molto acceso. Una scelta che ha fatto discutere e non poco i fan e gli appassionati online con la maggioranza degli utenti però che non hanno apprezzato la mossa azzardata fatta dalla casa nipponica. Certamente è da premiare il fatto che abbia osato e non poco, ma non dare almeno la possibilità di scelta all’utente finale non è proprio il massimo. Un acquirente ha deciso di fare a modo suo, riverniciando la console con un magnifico tema Spider Man. Ecco il video da Reddit.

Playstation 5 versione Spider Man, modifica incredibile – VIDEO

