Morto Ben Watkins a 14 anni: era lo chef rivelazione di Masterchef

Aveva solo 14 anni Ben Watkins, chef di Masterchef Junior che ha perso la battaglia contro un istiocitoma fibroso maligno.

Giorno triste per gli Usa che piangono la scomparsa del giovanissimo Ben Watkins. Il ragazzo aveva appena 14 anni ed ha perso la vita a causa di istiocitoma fibroso maligno ossia una rara forma di tumore dei tessuti molli diagnosticatagli il giorno del suo tredicesimo compleanno.

Si era fatto riconoscere nel mondo della televisione grazie al programma Masterchef Junior, in cui Ben riusciva ad esprimere tutta la sua passione per la cucina tra i fornelli. Il ragazzo, infatti aveva una grande passione per le torte e grazie allo show tv era riuscita a mostrarla all’intero paese.

La nonna paterna, sul portale GoFundMe, l’aveva descritto come un ragazzo pieno di forza, coraggio e amore per la vita. Inoltre la stessa nonna aveva aperto la raccolta fondi per permettere a Ben tutte le cure necessarie. Ma alla fine tutti gli sforzi non sono serviti a nulla, con il 14enne che non ce l’ha fatta ed ha perso la vita.

Ben Watkins muore a 14 anni: il ricordo della nonna

Nonostante la giovanissima età, Ben Watkins aveva già conosciuto il lato oscura della vita. Infatti nel 2017, il ragazzino aveva perso entrambi i genitori, dopo che il padre aveva ucciso la moglie per poi suicidarsi. Ma attorno a sè il bambino è riuscito ad avere l’affetto necessario per andare avanti, dalla scuola alla comunità, che avevano fatto partire una raccolta fondi per farlo continuare a studiare, riuscendo a raccogliere fino ai 30mila dollari.

Inoltre ad appena 11 anni, Ben era riuscito a diventare una piccola celebrità dopo la partecipazione a Masterchef Junior. Nel programma, in pochissime puntate in cui ha partecipato, Ben è riuscito ad entrare nel cuore di tutti. La nonna ha voluto ricordarlo affermando: “Ben ha sofferto molto per la sua età, il nostro unico conforto è sapere che adesso tutta questa sofferenza è finita“.

L.P.

