Fifa 21, torna David Beckham: sarà utilizzabile su FUT e Volta – VIDEO

Fifa 21, grande novità annunciata da EA Sports. Torna disponibile David Beckham, sia su FUT che nella modalità Volta

Tutti gli appassionati di Fifa 21 accoglieranno sicuramente con grande entusiasmo questa notizia: David Beckham tornerà ad essere disponibile nel videogioco di simulazione calcistica targato EA Sports. Poco fa, la software house canadese ha annunciato ufficialmente il ritorno dello Spice Boy, che potrà essere utilizzato sia nella modalità Fifa Ultimate Team che in volta.

Con un comunicato ufficiale, EA Sports ha spiegato come si tratterà di un accordo pluriennale che renderà l’icona del calcio un ambassador ufficiale di Fifa. Ma le novità non sono certamente finite qui. Tutti coloro che giocheranno al titolo entro il 15 gennaio 2021, avranno la possibilità di ottenere un oggetto speciale (e non scambiabile): la carta di Beckham su FUT. Anche su Volta Football, l’ex stella del calcio potrà essere utilizzato in qualità di Innovatore.

Fifa 21, il comunicato di EA Sports

Grande entusiasmo di EA Sports per l’accordo da poco raggiunto con David Beckham. Lo Spice Boy sarà ambassador ufficiale di Fifa 21 per i prossimi anni. Ne ha parlato il Vice President e GM di EA Sports Nick Wlodyka con un comunicato ufficiale. “Il nostro obiettivo principale è quello di garantire l’esperienza calcistica più autentica ed interattiva al mondo” si legge sul sito: “Con l’accesso a un’icona incredibile quale David Beckham, i nostri giocatori capiranno quanto noi vogliamo sempre trovare soluzioni per rendere Fifa migliore“.

Sempre all’interno della nota ufficiale, poi, EA Sports ha ricordato che – con l’arrivo della next gen delle console – tutti coloro che hanno acquistato Fifa 21 su PlayStation 4 o Xbox One potranno ricevere gratuitamente la versione aggiornata per Xbox Series X ed S e PlayStation 5, disponibile dal 4 dicembre.

