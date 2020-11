Diletta Leotta, sorpresa improvvisa in diretta: fan stupiti – VIDEO

Diletta Leotta, sorpresa improvvisa in diretta: fan stupiti dal suo cambio d’abito che mostra come al solito un Lato A da urlo

I fan di Instagram hanno imparato a conoscerla nel corso degli anni. Diletta Leotta non lascia mai nulla al caso sui social e ogni sua storia sa colpire nel segno. La bellissima showgirl siciliana è molto impegnata sul lavoro tra le trasmissioni in radio e le sortite in Tv. Il campionato di Serie A torna in questo week end dopo la sosta per le nazionali e Dazn la vedrà come al solito impegnata nell’anticipo del sabato sera (ore 20.45 Juventus-Cagliari).

Nel frattempo si diverte a stuzzicare i suoi milioni di followers con abiti succinti e siparietti davvero molto divertenti. L’ultima storia su Instagram è proprio incentrata su questo, sulla preparazione mattutina tra un caffè e un paio di fogli di appunti da studiare prima di una diretta radiofonica.

Diletta Leotta, sorpresa improvvisa in diretta: il Video esalta la sua bellezza

Il Video su Instagram mostra la preparazione della bella Diletta all’interno del suo studio. All’inizio la si vede alle prese con degli appunti e con un caffè da sorseggiare, nel bel mezzo dei preparativi per una giornata di lavoro intensa, ancora senza acconciatura e vestita con una felpa “casalinga”. Poi, come accortasi del ritardo, con un perfetto effetto scenico, la tazza va a coprire l’obiettivo della telecamera oscurando la visuale per qualche secondo. Al ritorno della luce la Leotta appare avvolta in un vestitino stretto a due pezzi, con un top da urlo. I colori bianco-nero ne esaltano le forme abbondanti, sia del Lato A che del Lato B, con i bordi rosa che conferiscono ancor più sensualità. La faccia sorpresa all’inizio e sorridente dopo, crea un siparietto davvero divertente, apprezzato dai moltissimi fan attraverso commenti esilaranti. Il tutto con una perfetta colonna sonora…

