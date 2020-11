Covid-19, bollettino del 19 novembre: 36.176 contagiati e 653 morti

L’ultimo bollettino medico emanato dalla protezione civile mette al corrente l’intera popolazione italiana di un numero che continua preoccupare il paese

In Italia i contagi da coronavirus continuano ad aumentare e a destare preoccupazioni. Dalla mezzanotte è entrato in vigore il nuovo DPCM emanato dal Premier Giuseppe Conte nella giornata del 4 novembre scorso. Il decreto ministeriale prevede la divisione dell’Italia in 3 zone: verde, arancione e rossa.



I nuovi positivi di oggi sono 36.176 unità su 250.186 tamponi, il che porta il complessivo di casi da inizio epidemia a 1.308.528. I morti, purtroppo, sono invece 653 per un totale di 47.780. I guariti sono 17.020. Aumentano le terapie intensive di 42 unità, mentre i ricoveri segnano un +106.

Covid-19, bollettino 19 novembre:

IN AGGIORNAMENTO