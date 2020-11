Hakan Calhanoglu ha un contratto in scadenza a giugno 2021 con il Milan. Il turco non vuole rinnovare e perciò i rossoneri pur di non perderlo a zero sono disposti ad ascoltare le offerte fin’ora pervenute per l’ex Leverkusen.

Calhanoglu è arrivato al Milan nell’estate 2017. Da allora il giocatore è stato uno dei più impiegati in campo dai vari allenatori che si sono susseguiti sulla panchina rossonera. È stato sempre impiegato come mezz’ala o esterno offensivo, ma io meglio di se lo ha dato giocando nel suo ruolo naturale: da trequartista.

Stefano Pioli lo ha schierato alle spalle di Ibrahimovic e il turco ha risposto bene a questo cambio di ruolo. Insieme allo svedese è diventato uno dei protagonisti indiscussi del momento magico del Milan, ma la dirigenza adesso deve fare i conti con il suo contratto in scadenza a giugno 2021.

Calhanoglu ha chiesto un ingaggio da top player mentre la dirigenza di via Aldo Rossi non è disposta ad acconsentire alle sue richieste. Dunque, in mancanza di un accordo, Paolo Maldini sta cercando di imbastire una trattativa che vede il turco andare via a gennaio per non perderlo a zero.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo offerto a diverse big: addio vicino

Calciomercato Milan, dalla Spagna: super scambio con l’Atletico Madrid

Stando a quanto riportato dai colleghi di todofichajes.com, l’Atletico Madrid avrebbe sondato il terreno per Calhanoglu e avrebbe messo sul piatto della trattativa il cartellino di una vecchia conoscenza della Serie A: Stefan Savic.

Il difensore montenegrino, ex Fiorentina, per età non rientra nei piani del Milan. Il giocatore ha 29 anni e i rossoneri vorrebbero ricavare qualcosa di più da questa trattativa. L’ex Viola conosce bene il nostro campionato, ma questa trattativa potrà andare in porto solo se non arrivassero offerte più allettanti per Calhanoglu.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Inter, super scambio per Haaland: i dettagli