La Juventus punta a rinforzare la rosa già da gennaio. Nel mirino di Paratici è finito un big del Barcellona.

Il Barcellona potrebbe perdere un pezzo pregiato già durante la sessione di calciomercato invernale. A gennaio potrebbe salutare Ousmane Dembele, il fenomeno arrivato dal Borussia Dortmund nell’estate 2017.

Da quel momento, l’attaccante francese non ha avuto molta fortuna e ha giocato poco. In cinque anni ha giocato solamente 56 partite e segnato 13 gol. In seguito all’infortunio di Ansu Fati, il campione del mondo 2018, ha trovato spazio nell’undici titolare ma le sue intenzioni sono quelle di lasciare il club catalano.

Il giocatore ha un contratto in scadenza a giugno 2022 e il Barcellona sta tentando di trattenerlo, ma la volontà dell’attaccante è quella di giocare titolare, e non di essere un’alternativa di lusso.

Calciomercato Juventus, opportunità dal Barcellona: Paratici fiducioso

L’addio è ormai vicino. Così scrive il “Mundo Deportivo“, secondo cui la decisione sarebbe già stata presa da Dembele. Il 23enne resterà in blaugrana fino al termine del contratto, dopodiché andrà via a parametro zero.

Su di lui ci sono molti top club, ma la Juventus sembra essere la squadra preferita dal giocatore. In modo particolare i bianconeri potrebbero sostituire Paulo Dybala, prossimo all’addio, proprio con il campione del mondo 2018. Paratici è fiducioso e se il Barcellona non vuole perderlo a parametro zero, dovrà venderlo con i saldi.

