Amici 20, chi è Aka7even: età, carriera, fidanzata

Amici 20 assegna i primi 15 banchi, uno di questo va a Aka7even. Scopriamo chi è il più giovane della classe

Finalmente è tornato Amici di Maria De Filippi su Canale 5. Amici 20 è la nuova edizione che si prospetta molto interessante e ricca di talenti. Novità a partire dai professori, confermati Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano e Veronica Peparini ed acquistati due innesti rispettivamente per canto e ballo: Arisa e Lorella Cuccarini. 16 i banchi da assegnare per entrambe le categorie, nessuna sfida dall’esterno per quest’edizione, per evitare i contagi.

Finora sono stati 15 i banchi assegnati, 10 per il canto: Sangiovanni, Federica La Rocca, Esa Abrate, Aka7even, Giulio Musca, Arianna Gianfelici, Evandro, Raffaele Renda, Leonardo La Macchia e Letizia Bertoldi. 5 per il ballo: Rosa Di Grazia, Martina Miliddi, Samuele Barbetta, Giulia Stabile e Riccardo Guarnaccia.

Amici 20, chi è Aka7even: età, carriera e fidanzata

Luca Marzano – questo il vero nome di Aka7even – è un cantautore di 19 anni di Napoli. Primo di cinque figli, vuole trasformare la sua passione per la musica in una professione e ci ha provato già in passato. Non tutti ricorderanno di averlo già visto ad X Factor 17, dove alle audizioni portò un brano di Bruno Mars, When I Was Your Man. Di certo è cresciuto, aveva i capelli scuri ed una voce d’incanto, tanto da accogliere l’approvazione – e gli occhi lucidi – dei giudici.

Ad Amici 20 si è presentato con il nome d’arte ed il suo inedito, Yellow che ha riscosso successo e conquistato il banco di Anna Pettinelli. Luca ha già collaborato con un ex alunno della classe di Amici, Biondo, nel pezzo Coco.