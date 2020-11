Wanda Nara lo nasconde, ma i fan non ci cascano: cos’è quello? – FOTO

Wanda Nara ci prova, ma l’occhio di alcuni fan non mente: cos’è quell’oggetto che tenta di nascondere? La foto la smaschera

Wanda Nara non lascia mai i fan a bocca asciutta. Quotidianamente aggiorna il suo profilo Instagram e lo fa sempre con foto molto particolari che nascondono qualche dettaglio. Se tenta di catturare l’attenzione, in questo modo, ci riesce perfettamente. Non per niente, la moglie del bomber del PSG conta più di 7 milioni di followers.

LEGGI ANCHE > > > Elodie alla finestra, ma il dettaglio non sfugge: fan in estasi – FOTO

Una foto postata proprio pochi attimi fa, mostra la showgirl argentina nel bagno di casa sua fotografata con le spalle verso lo specchio ed in top, probabilmente dopo una sessione di sport. Lady Icardi ci tiene alla sua forma e con tuta da ginnastica e un top Nike la vediamo spesso a lavoro per migliorare le sue forme. Questa volta, qual è il dettaglio nascosto ai fan?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Wanda Nara allo specchio: il body non contiene le sue curve – FOTO

Wanda Nara e la foto allo specchio, ma cosa nasconde lì?

Sono due giorni che Wanda Nara pubblica foto pressoché simili, tutte con lo stesso outfit ed in bagno dove, probabilmente uno dei figli, la immortala in qualche scatto. Forse Lady Icardi è stata poco attenta questa volta, perché nella mano sinistra nasconde qualcosa che soltanto i fan con occhio di falco hanno notato.

NON PERDERTI > > > Francesca Cipriani leopardata: il décolleté esplode dal vestito – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Cos’è quella cosa rossa che tiene nella mano sinistra? Applicando un leggero zoom, alcuni hanno pensato fosse un oggetto d’arredo, altri uno smalto, qualcuno sostiene sia una semplice caramella. Ma riuscite ad individuare bene cosa sia?

LEGGI ANCHE > > > Elettra Lamborghini sfila, incidente col top – VIDEO