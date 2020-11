Vaccino Pfilzer, Burioni entusiasta e ottimista di questa cura. Il medico ha rassicurato tutti, a patto però che avvenga una condizione fondamentale.

Il Covid-19 potrebbe finalmente trovare un avversario degno. Dopo 11 mesi, quasi un anno, di lotta continua tra il genere umano e questo virus, qualcosa di grosso sembra muoversi. Infatti sarebbero ben due i vaccini che in queste ore stanno raggiungendo una fase sempre più avanzata per essere sperimentati e poi diffusi. Parliamo di tempistiche che in condizioni normali richiederebbero periodi lunghissimi di tempo, ma purtroppo ci troviamo in una situazione davvero unica, che non permette agli scienziati e ai dottori di procedere con la solita cautela. La pandemia nata dai mercati della carne di Wuhan non sta rallentando, anzi, e in buona parte del mondo si sta assistendo ad una seconda ondata e si inizia già a parlare di una possibile terza dopo natale.

Vaccino Pfilzer, Burioni entusiasta: “Covid-19 come poliomelite!”

Il virologo Burioni ha voluto dire la sua sull’argomento, confermando il suo caldo ottimismo sul suo profilo Twitter ufficiale. “Appena annunciata la fine dello studio di fase 3 della Pfizer con risultati entusiasmanti“, ha affermato l’esperto che da mesi fa parte di un gruppo di virologi seguitissimi. “Se il vaccino mantiene le promesse e TUTTI ci vacciniamo tra non molto COVID-19 farà la fine della poliomielite“, ha affermato con ottimismo Burioni. Sottolineando però l’importanza di una vaccinazione a tappeto, per tutti.

