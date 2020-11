Twitter, in arrivo i Fleets per la versione mobile: di cosa si tratta

Twitter, in arrivo i Fleets per la versione mobile: si tratta di una sorta di “stories” sulla falsariga di Instagram. Serviranno ad incentivare l’uso del social network

Twitter ha lanciato una nuova funzionalità in tutto il mondo chiamata “Fleets”. Si tratta di tweet che scompaiono dopo 24 ore, simile alla modalità delle Stories su Snapchat e Instagram.

Il social network americano ha già annunciato il suo piano per questi nuovi messaggi multimediali temporanei, soprannominati “flotte”, e ha testato la funzione oltre che in Italia, anche in Brasile, India e Corea del Sud.

“Alcuni di voi ci dicono che twittare è scomodo perché sembra così pubblico, così permanente, con troppa pressione per accumulare retweet e Mi piace“, hanno scritto in un post sul blog.

“Poiché scompaiono dalla vista dopo un giorno, le fleets aiuteranno le persone a sentirsi più a proprio agio nel condividere pensieri, opinioni e sentimenti“.

Le Fleets possono includere testo, foto e video. Saranno disponibili nella parte superiore della cronologia home degli utenti su Twitter e sul profilo del mittente.

Il social del “cinguettio” ha anche confermato che sta lavorando a una funzione audio dal vivo, chiamata Spaces, che dovrebbe arrivare presto. La funzione consentirebbe agli utenti di parlare in conversazioni di gruppo pubbliche. Ha somiglianze con Clubhouse, una piattaforma sociale che utilizza chat room vocali.

Tra le novità introdotte da Twitter quest’anno, ricordiamo anche la modalità di condivisione delle note vocali registrate.

That thing you didn’t Tweet but wanted to but didn’t but got so close but then were like nah.

We have a place for that now—Fleets!

Rolling out to everyone starting today. pic.twitter.com/auQAHXZMfH

— Twitter (@Twitter) November 17, 2020