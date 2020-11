TikTok, nuovo strumento per i genitori: arriva il Family Pairing

TikTok, nuovo aggiornamento in arrivo per i genitori. Si chiama Family Pairing, e aggiungerà alcune funzioni utili

Il social network del momento è sicuramente TikTok. Amato da grandi e piccini, permette agli utenti di caricare brevi video che hanno il potenziale di diventare virali. Sketch simpatici, balli con colonne sonore o video più seri e per sensibilizzare: sono tantissime le possibilità a disposizione.

Utilizzato anche da un pubblico molto giovane, spesso può mettere però anche a rischio alcuni utenti più ingenui. Per questo motivo, tra i principali obiettivi degli sviluppatori di TikTok c’è quello di fornire ai genitori strumenti utili per mettere al riparo i propri figli. Poco fa, il social network ha annunciato l’arrivo del Family Pairing con alcuni strumenti utili proprio in tal senso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Twitter, in arrivo i Fleets per la versione mobile: di cosa si tratta

TikTok, le novità col Family Pairing

Tantissimi nuovi strumenti in arrivo per i genitori col Family Pairing, il parental control per proteggere gli utenti più piccoli su TikTok. Sarà innanzitutto possibile dare un occhio ai commenti, con la possibilità di selezionare chi tra tutti, amici o nessuno può farli nel profilo selezionato. Per quanto riguarda la rilevabilità, i genitori potranno ora decidere se lasciare pubblico o rendere privato l’account del minore, così da metterlo meno in esposizione. Per quanto riguarda l’elenco dei video a cui il minore ha messo like, ora i genitori potranno decidere se renderlo visibile a tutti o meno.

Infine, grandi “poteri” anche per ciò che concerne i messaggi diretti. Questi potranno essere limitati o disattivati a tempo indeterminato. “Per i minori di 16 anni, la messaggistica viene disabilitata in maniera automatica. Solamente i follower approvati avranno la possibilità di scambiarsi messaggi, foto o video” fa sapere TikTok.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Whatsapp, attenti alla bufala spuntata nelle ultime ore: di cosa si tratta