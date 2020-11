Terremoto Sicilia, paura nella notte: scossa di magnitudo 3.4

Nuova scossa di terremoto in Sicilia. Nella notte, un sismadi magnitudo 3.4 ha colpito Troina, provincia di Enna.

La terra in Sicilia non smette di tremare, con un nuovo terremoto che ha colpito nella notte. Infatti in piena notte, un sisma ha scosso nuovamente la grande isola italiana come accaduto già nei scorsi mesi. L’ulitmo anno, infatti, ha fatto registrare un grande aumento di scosse nella zona isolana, con un’intensità anche abbastanza elevata.

In questo 2020, infatti, la Sicilia è stata colpita da poco più di venti scosse sismiche, l’ultima si è verificata questa notte a Troina, in provincia di Enna. Come le altre scosse, anche quest’ultima si è verificata con un’intensità superiore al 3.0 di magnitudo. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli della scossa che ha colpito nella notte la grande isola italiana.

Terremoto Sicilia, scossa di magnitudo 3.4 a Troina: i dettagli

Anche stanotte, quindi, un nuovo terremoto ha scosso la Sicilia. Infatti la scossa sismica ha avuto il suo epicentro a Troina, in provincia di Enna. Il sisma è stato abbastanza forte da svegliare l’intera popolazione ennese. A riportare il sisma ci ha pensato anche l’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia (INGV) che, come sempre, ha riportato tutti i dati sul proprio sito e sui social.

Il sisma, infatti, ha avuto un’intensità di 3.4 della Scala Richter, a 9 km da Troina. Inoltre stando alle ricostruzioni, il terremoto avrebbe scosso la provincia di Enna intorno alle ore 03:06 della notte. Per l’Ingv le coordinate del terremoto sono state 37.86 di latitudine e 14.59 di longitudine, ad una profondità di 38 km. Fortuntamente, in seguito al terremoto, non si sono verificati danni ad edifici o persone ferite.

