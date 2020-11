Melissa Satta: “Ho avuto il Covid, non riuscivo ad alzarmi dal letto” 

Covid-19, anche Melissa Satta ha dovuto affrontare l’incubo. La show-girl, intervenuta al Corriere della Sera, ha raccontato la sua esperienza. “Non è una semplice influenza come dicono”, ha assicurato.

Anche Melissa Satta ha contratto il Covid-19. Tra i vari vip che hanno vissuto questa disavventura, ora c’è da aggiungere anche lei in lista. A svelarlo è la stessa show-girl intervenuta ai microfoni del Corriere della Sera. Fortunatamente si tratta di un incubo già messo alle spalle, ma che ha lasciato comunque un segno indelebile.

Covid-19, Melissa Satta racconta la sua esperienza

Anche perché a risultare contagiato è stato anche Maddox, il figlio avuto col suo ex marito Kevin Prince Boateng. “Ora sia io che lui stiamo bene – rassicura la donna -, ma devo ammettere che non è stata una passeggiata. Non è detto che se hai 34 anni come me affronterai il Covid come una normale influenza. Purtroppo per me non è stato così”, evidenzia.

La fonte del contagio, probabilmente, è stato un weekend trascorso in montagna in compagnia della migliore amica del figlioletto e della sua mamma. “Ci sentivamo tranquilli perché eravamo tra di noi, credevamo di non correre nessun rischio”, ammette la Satta. Poi la brutta sorpresa: prima l’amica inizia a star male risultando positiva, poi l’infezione è certificata anche per la Satta e il suo bambino.

E’ stato tutto così rapido e paradossale, come racconta: “Mi sembrava incredibile perché la mattina mi ero allenata in modo molto intenso ed ero carica di energia. Poi, lunedì notte, la febbre è salita a 39”. Da lì è iniziato un vero e proprio calvario con dolori lancinanti e una tremenda stanchezza che la inibiva in tutto: “Ero talmente stanca che per una settimana non mi sono alzata dal letto, per non rischiare di svenire: subito dopo è arrivato il bruciore al petto e la tosse. Non è stata una semplice influenza come molti dicono”.

