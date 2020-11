È desideratissima e oggi si parla solo di lei in tv: la riconoscete?

Nella foto non era altro che una bambina, ma oggi è una donna bellissima e al momento non si fa altro che parlare di lei. Scopriamo di chi si tratta.

La protagonista di oggi è nata a Roma il 29 ottobre 1990 ed ha origini arabo-cubane. Da bambina amava la danza, e questa passione le è rimasta dentro anche con il passare degli anni. Voleva diventare una ballerina professionista, ma questo sogno purtroppo è rimasto chiuso nel cassetto.

Oltre alla danza però, ha un’altra passione. Dopo aver compiuto la maggiore età ha iniziato ad amare i tatuaggi; infatti il suo corpo è pieno di tattoo. Oltre a questo, la protagonista di oggi è una vera appassionata dello sport, infatti è un assidua frequentatrice di palestra da quando aveva 18 anni.

È desideratissima e al momento si parla solo di lei: la riconoscete?

La protagonista di oggi è apparsa in TV per la prima volta durante il programma di Uomini e Donne. In quell’occasione era lì per corteggiare l’allora tronista Alessio Lo Passo. Questi l’ha eliminata e lei si è fidanzata con Francesco Chiofalo.

Insieme a Francesco ha partecipato al reality Temptation Island condotto allora da Filippo Boscaglia. Al termine del programma la coppia si lascia e così torna ad essere single. Pochi giorni fa invece è tornata davanti ai riflettori: è entrata all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Entrata appena venerdì scorso al GF Vip, è riuscita a creare scompiglio nella Casa più spiata d’Italia: prima il confronto con Elisabetta Gregoraci, e, poi, a poche ore dalla diretta, la litigata con Enock. Come avrete sicuramente capito la protagonista di oggi è la bellissima Selvaggia Roma.

