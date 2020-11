Germania, tenta di cucinare mentre guida e il camion prende fuoco

In Germania, un uomo ha avuto la brillante di provare a cucinare mentre guidava, mandando a fuoco il camion e rischiando la vita.

Distrarsi alla guida è sempre un gravissimo errore da non commettere mai. Le conseguenze infatti possono rivelarsi devastanti sia per noi stessi che per gli altri. E d’altronde, se si è deciso di rendere illegale l’atto di parlare al cellulare mentre si guida, è proprio per evitare comportamenti scorretti e incidenti. Ma in realtà, esistono molti altri modi insospettabili di cattivi comportamenti alla guida che possono degenerare in tragedia, e un cittadino tedesco di recente ci ha mostrato che non c’è limite all’ingegno ( e la stupidità) umana. Walter Reckling è un camionista tedesco di 46 anni. Viaggia per lavoro da tutta la vita, ed è dunque normale che all’interno della vettura vi sia un fornelletto da campo e tutto quello che serve per cucinarsi un pasto mentre è in viaggio.

Germania, era in ritardo su una consegna e decide di cucinare mentre guida

È successo che un giorno l’uomo si è ritrovato ad essere particolarmente in ritardo sulla consegna. È così, per risparmiare tempo, ha avuto la brillante idea di cucinarsi due salsicce mentre era ancora alla guida. Il risultato? Durante il tragitto il fornelletto si è rovesciato d’improvviso incendiando il sedile e poi la cabina. Per fortuna l’uomo è riuscito a fermarsi in tempo anche se è stato necessario ricoverarlo in ospedale. Il camionista ha infatti riportato delle ustioni su tutto il corpo oltre ad aver inalato fumi nocivi. Ma non solo, a quanto pare quel giorno aveva deciso di alzare il gomito dato che il suo tasso alcolemico era risultato superiore di tre volte a quello consentito per legge. Tutto sommato gli è andata bene, e la speranza che non gli venga mai più in mente di mettersi a cucinare mentre guida.

