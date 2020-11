Diletta Leotta ha rivelato di aver avuto un’insegnante d’eccezione, Francesco Totti, che le ha insegnato come fare il cucchiaio.

La bellissima speaker radiofonica di Radio 105 e conduttrice di DAZN, Diletta Leotta, ha intervistato Francesco Totti. “Una delle interviste più belle che io abbia mai fatto”, afferma la giornalista che ha approfittato del momento per chiedere alla leggenda della Roma come fare il cucchiaio.

Un marchio di fabbrica che in pochi hanno saputo fare e replicare. Ad esempio a Pellè andò male, forse perché Francesco Totti non gli aveva svelato i dettagli di questo tiro particolare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Diletta Leotta, allenamento ‘insolito’: quel dettaglio sorprende i fan – VIDEO

Diletta Leotta rivela: “Me l’ha insegnato Totti, è bravissimo” – VIDEO

Diletta Leotta è stata molto fortunata. Lei stessa ha constatato che Totti è davvero un fuoriclasse, ma anche un bravo insegnante. Infatti l’ex capitano giallorosso ha acconsentito alla richiesta della giornalista di fargli da tutor nel tiro che ha caratterizzato la sua carriera: il cucchiaio.

Lo fece agli Europei del 2000 mandando in delirio il telecronista Bruno Pizzul. E oggi lo ha rifatto solo per Diletta. Totti ha insegnato alla Leotta il modo in cui inclinarsi al momento del lancio, in che modo calciare e la potenza da dare al tiro.

“È stato bravissimo”, questo il commento di Diletta Leotta che soddisfatta torna a casa dopo aver appreso la tecnica per poter calciare il cucchiaio a mo’ di Francesco Totti. Di seguito il video.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Belen Rodriguez esalta il suo compagno: “Lo fa benissimo” – VIDEO