Covid Russia, l’esperto: “Morti reali fino a sei volte in più” 

Covid Russia, l’esperto non ha dubbi: il reale numero dei morti potrebbe essere addirittura sei volte in più a quello annunciato. Le cifre reali sarebbero da film horror.

I morti per Covid-19, in Russia, potrebbe essere addirittura fino a sei volte in più di quelli dichiarati. A sostenerlo è Alexei Raksha, demografo ed ex dipendente del Rosstat, nonché l’istituto nazionale di statistica russo. Secondo quanto riferisce l’esperto, infatti, ci sarebbe un’ondata terribile di deceduti “sommersi” nel Paese.

Covid Russia, numero morti ‘falsato’?

Secondo quanto riferisce l’agenzia di statistica, nell’immenso territorio russo sarebbero morte al momento 1.45 milioni di persone. Circa 100 mila in più rispetto all’anno precedente. Ma tra questi – sempre secondo i dati ufficiali – appena 34.387 si sarebbero spenti a causa della pandemia in atto nel mondo. Ed è qui che ci sarebbe l’errore secondo Raksha, perché bisognerebbe aggiungere un’alta percentuale di decessi non calcolato.

Molte regioni, infatti, non riporterebbero il 70-80% di decessi associati al coronavirus. I numeri reali – riferisce Raksha – porterebbero invece a 250 mila vittime entro la fine dell’anno senza escludere anche un tremendo picco di 300 mila. Valori che ridisegnerebbero la classifica mondiale delle nazioni più colpite dall’emergenza sanitaria.

Attualmente, considerando i numeri di contagi, la Russia è quinta dietro a Francia, Brasile, India e Stati Uniti che restano il Paese più travolto in assoluto. Rispetto ai quasi 2 milioni di infetti russi, il territorio transalpino ne presenta infatti più di 2 milioni. La nazione sudamericana è invece a un passo da quota 6 milioni, mentre il governo indiano è vicino a 9 milioni. Gli USA, infine, sono avanti con 11 milioni e mezzo di casi accertati.

