Covid, positivo anche Milinkovic-Savic: le condizioni del centrocampista della Lazio sono buone. Anche lui era nel ritiro della Serbia dove si è acceso un focolaio negli ultimi giorni

Un nuovo caso di positività al coronavirus ha colpito la nostra Serie A. Come avvenuto in passato anche in questa occasione sono risultati decisivi gli impegni delle nazionali. Viaggi in giro per l’Europa che di certo non lasciano tranquilli i propri club di appartenenza. E’ quanto successo a Milinkovic-Savic, anch’esso contagiato nel ritiro della Serbia. Nelle scorse ore si era diffusa la notizia dell’infezione di Kolarov e Lazovic, anch’essi appartenenti al nostro campionato nelle fila di Inter e Hellas Verona. Ora anche il centrocampista della Lazio ha constatato il contagio e dovrà rimanere in isolamento nel proprio Paese prima di poter tornare nella capitale.

Covid, positivo anche Milinkovic-Savic: il centrocampista della Lazio è in isolamento

La Serbia di Milinkovic-Savic è impegnata questa sera contro la Russia, per la Lega B della Nations League. La Federcalcio serba ha comunicato attraverso una nota ufficiale la positività del centrocampista della Lazio, che si aggiunge a quella di Kolarov e Lazovic. Negativi invece gli ultimi tamponi dei due calciatori della Fiorentina, Vlahovic e Milenkovic.

La squadra di Claudio Lotito sarà impegnata alla ripresa della Serie A contro il Crotone, sabato 21 novembre alle ore 15. Da definire ancora la vicenda legata ai tamponi di Immobile, Strakosha e Leiva, su cui la Procura della FIGC ha aperto un’inchiesta nei giorni scorsi.

