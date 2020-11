Call of Duty Cold War si mostra in un videoconfronto tra Xbox Series X e Playststion 5. Ecco le immagini.

Call of Duty Cold War sta vendendo benissimo e ora si sta preparando all’approdo anche su netxt-gen. Il gioco è l’ultimo della famosissima saga videoludica che ha radunato milioni di giocatori che amano il genere FPS. In tantissimi hanno già iniziato a preordinare questo nuovo capitolo della saga di CoD, che pare voler spingere al massimo l’attuale generazione videoludica, spremendo al massimo l’hardware di Xbox One X e Playstation 4. Online è anche iniziato a girare un video che mette a confronto le versioni next-gen del titolo: da una parte Xbox Series X e dall’altra PS5. Di seguito il filmato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> TikTok, nuovo strumento per i genitori: arriva il Family Pairing

Call of Duty Cold War, PS5 vs Xbox Series X – VIDEO

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Twitter, in arrivo i Fleets per la versione mobile: di cosa si tratta