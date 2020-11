Calciomercato Milan, il difensore deciderà a gennaio: gli scenari

Calciomercato Milan, l’obiettivo per la difesa prenderà la sua decisione a gennaio. Tante le pretendenti in tutta Europa

Per la prossima sessione di calciomercato, il Milan punta a rinforzarsi ulteriormente per puntare ai primissimi traguardi. La squadra allenata da Stefano Pioli ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, è ancora imbattuta in campionato e guida la classifica di Serie A. Le prossime settimane saranno decisive per capire il reale obiettivo dei rossoneri, ma nulla sembra essere precluso.

Tra le zone di campo che più urgono di rinforzi, c’è sicuramente la difesa. Già la scorsa estate Maldini e Massara hanno fatto di tutto per portare a Milano un centrale giovane e di livello, ma alla fine non se n’è fatto nulla. Le idee dei due dirigenti sono però ben chiare, e i nomi sul taccuino non cambiano. Un obiettivo prenderà la sua decisione nelle prossime settimane: ecco i possibili scenari.

Calciomercato Milan, piace Upamecano: a breve la sua decisione

Tra i nomi più in voga del momento per la difesa, c’è quello di Dayot Upamecano. Il centrale del Red Bull Lipsia è uno dei talenti maggiormente ambiti dai top club europei, e nel corso delle prossime settimane dovrà prendere la decisione definitiva sul suo futuro. Il Milan ha già chiesto informazioni durante l’ultima sessione di calciomercato, e potrebbe tentare nuovamente l’assalto a gennaio. Le richieste dei tedeschi sono però molto alte: la clausola rescissoria del francese è infatti di 45 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da Sport Bild, anche il Bayern Monaco avrebbe messo gli occhi su di lui ma riterrebbe il costo del cartellino troppo alto. L’attuale club di Upamecano si aspetta offerte anche dalla Premier League per il mese di gennaio, che potrebbero scatenare una vera e propria asta.

