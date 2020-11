Il PSG non potrà permettersi ulteriori ingaggi stellari, così lascerà alla Juventus il Top Player che andrà in scadenza di contratto a giugno 2021.

Sergio Ramos sembra non essere intenzionato a rinnovare il suo contratto con il Real Madrid. A gennaio lo spagnolo potrà decidere la sua destinazione preferita e i club disposti a tutto per averlo sono veramente tanti. Tra tutti ci sono il PSG, l’Inter, la Juventus e un po’ più defilato il Milan.

I transalpini che erano i favoriti per aggiudicarsi Sergio Ramos sembrano aver deciso di cambiare rotta, facendo dietrofront. Leonardo vuole puntare tutto sul rinnovo di Mbappé, in scadenza a giugno 2022, e così il dirigente brasiliano ex Milan sembra aver lasciato campo libero alle dirette concorrenti.

Calciomercato Juventus, il PSG si defila: Paratici tenta il colpo a zero

La Juventus, più di Inter e Milan, ha la possibilità di firmare Sergio Ramos. Il difensore spagnolo blancos, con il vizio del gol, sarebbe disposto ad accettare un trasferimento a Torino sponda bianconera per via di Cristiano Ronaldo. I due sono molto legati e la possibilità di giocare insieme e poter lottare per la vittoria della Champions League stuzzica il capitano del Real Madrid.

Secondo quanto riportato dai colleghi de Le Parisien, la Juventus è in pole per Sergio Ramos. Inter e Milan anche se interessate all’acquisto del difensore sembrano non essere la prima scelta del giocatore del Real Madrid.

