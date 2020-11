L’Inter vuole rinforzare la rosa attuale in modo da imporsi in Italia e in Europa. Secondo le ultime indiscrezioni Marotta è pronto a imbastire una doppia trattativa che prevede un doppio scambio.

I nerazzurri dispongono in rosa di molti esuberi. Alcuni di questi sono sicuramente Eriksen e Vecino. Il primo, arrivato all’Inter durante la scorsa sessione di mercato invernale, non ha mai convinto mister Conte il quale ha deciso di relegarlo in panchina.

Il danese ha voglia di giocare titolare, e dispone delle qualità per farlo. Il motivo per il quale non è riuscito a trovare spazio nell’undici titolare nerazzurro è perché Conte non utilizza il trequartista.

Vecino era essenziale per Spalletti, mentre per Antonio Conte è un giocatore come tanti e perciò è stato messo sul mercato. Marotta e Ausilio stanno trattando con PSG e Napoli per imbastire un doppio scambio.

Calciomercato Inter, doppio scambio con PSG e Napoli: il piano di Marotta

Il PSG vuole Eriksen e per arrivare a lui, Leonardo è disposto a offrire ai nerazzurri il centrocampista ex Roma: Leandro Paredes. L’argentino non è mai riuscito a imporsi in Francia e Antonio Conte sarebbe pronto a rilasciarlo nel suo 3-5-2.

Il Napoli invece vorrebbe acquistare Matias Vecino. Il club di Aurelio De Laurentiis vuole rinforzare il centrocampo e l’uruguaiano sembra essere il giocatore richiesto da mister Gattuso. Per arrivare a lui i partenopei sono disposti a mettere sul piatto il cartellino di Milik, giocatore che tra l’altro andrà in scadenza di contratto a giugno 2021.

