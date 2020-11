Bimba si strozza a scuola mentre mangia una salsiccia, un evento veramente incredibile che ha distrutto una famiglia.

Le scuole d’infanzia e gli asili sono delle istituzioni particolarmente importanti, perché è lì che il cittadino del futuro siforma. Ancora piccolissimi, è dietro i banchetti e con i grembiuli colorati che le donne e gli uomini, i lavoratori e i dirigenti, gli artisti e i geni del futuro si formano. Tuttavia bisogna anche trovare un equilibrio tra crescita e tra il momento in cui si trovano i piccini, per cercarli di farli crescere e di stimolarli senza però delle spinte troppo forti. E secondo i genitori di una bimba di 2 anni quello che ha fatto la sua scuola è stato veramente eccessivo e inspiegabile, causando di fatto una tragedia con la morte della loro piccola. Il motivo? Una salsiccia servita dalla mensa del suo asilo.

Bimba si strozza con salsiccia a scuola, i genitori: “Inammissibile!”

La situazione è stata veramente surreale e il finale incredibilmente critico. Quello che è accaduto è tragico e sta colpendo tutti. A scuola una bambina di appena 2 anni, nell’asilo nido Mini Learners a Radlett, città nella contea dell’Hertfordshire, era in mensa, come sempre. Stava pranzando come dozzine di suoi, quando ha dato un morso ad una salsiccia. Qualcos aè andato storto e la piccina si è strozzata. Subito è stata portata all’ospedale, ma la piccina non ce l’ha fatta. “Inammissibile dare alcuni cibi ai bambini“, ha detto la mdre infuriata alla stampa.

