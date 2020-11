Australia, lockdown di sei giorni a sud dopo un focolaio ad Adelaide

Il premier Steven Marshall, nell’Australia meridionale, ha deciso di indire un mini lockdown di sei giorni a seguito di un focolaio ad Adelaide

Steven Marshall, premier dell’Australia meridionale, ha indetto un lockdown dalla durata di sei giorni per arginare la diffusione del Covid-19. Le misure stringenti avranno inizio a partire dalla mezzanotte di oggi. La decisione è arrivata a seguito dello scoppio di un focolaio in un hotel di Adelaide.

Ad oggi l’Australia è uno dei paesi meno colpiti con 28 mila casi totali e poco più di 900 vittime. Dopo una settimana in cui, a sud del paese, non ci sono stati contagi, è scoppiato un focolaio che ha visto la positività di 20 persone. Altre 4mila sono in isolamento. Gli altri stati del paese hanno chiuso i confini al sud.

LEGGI ANCHE—> Calabria, Conte si scusa: “Colpa mia, ora basta passi falsi”

Tra le misure del lockdown australiano, vi è la chiusura di università e scuole, fatta eccezione per i bambini con disabilità ed i figli di lavoratori in ambito di attività essenziali. Chiudono anche bar, ristoranti, locali e pub: non sarà consentito nemmeno il cibo d’asporto. In ospedale ci si potrà recare solo per interventi urgenti e per cure legate al cancro, come le chemioterapie. Sono vietati gli sport all’aperto, molto diffusi nel paese, ed i viaggi all’interno della regione.

South Australians will pause and create a 6 day circuit breaker that will enable us to get ahead of the Parafield Cluster.

This means all non-essential workers must stay home and only leave for groceries and medical supplies.

We are doing this to keep SA safe and strong. pic.twitter.com/qbSvfIrkvX

— Steven Marshall, MP (@marshall_steven) November 18, 2020