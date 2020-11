Amici 20, chi è Sangiovanni: età, carriera, fidanzata

Amici 20 assegna i primi 15 banchi, uno di questo va a Sangiovanni. Scopriamo chi è il più giovane della classe

Finalmente è tornato Amici di Maria De Filippi su Canale 5. Amici 20 è la nuova edizione che si prospetta molto interessante e ricca di talenti. Novità a partire dai professori, confermati Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano e Veronica Peparini ed acquistati due innesti rispettivamente per canto e ballo: Arisa e Lorella Cuccarini. 16 i banchi da assegnare per entrambe le categorie, nessuna sfida dall’esterno per quest’edizione, per evitare i contagi.

Finora sono stati 15 i banchi assegnati, 10 per il canto: Sangiovanni, Federica La Rocca, Esa Abrate, Aka7even, Giulio Musca, Arianna Gianfelici, Evandro, Raffaele Renda, Leonardo La Macchia e Letizia Bertoldi. 5 per il ballo: Rosa Di Grazia, Martina Miliddi, Samuele Barbetta, Giulia Stabile e Riccardo Guarnaccia.

Amici 20, chi è Sangiovanni: età, carriera e fidanzata

Giovanni Pietro Damian – questo il vero nome di Sangiovanni – è il più piccolo della scuola di Amici di Maria de Filippi. Nato il 9 gennaio 2003, compirà 18 anni, probabilmente, all’interno del talent show. Il suo nome d’arte, ha spiegato, proviene dal fatto che nessuno mai gli ha dato del Santo, perché non ha la faccia del bravo ragazzo. È stato il primo ad esibirsi quest’anno, cantando un suo inedito “Guccy Bag”. A dirgli di sì due professori: Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, saranno loro a dargli un banco.

Sul suo canale YouTube ha già due canzoni pubblicate: parano!a, pubblicato a maggio di quest’anno, nel periodo del post Covid e – non + pubblicato circa un mese dopo, raggiungendo quasi 70.000 visualizzazioni. Anche il video della canzone è molto simpatico: scene di vita quotidiane fanno da sottofondo alle sue parole.