Wanda Nara allo specchio: il body non contiene le sue curve – FOTO

Wanda Nara allo specchio: il body non contiene le sue curve. La showgirl argentina fa impazzire i suoi fan su Instagram con un post bollente

Wanda Nara e Mauro Icardi sono “confinati” in quel di Parigi visti gli impegni sportivi del calciatore del Psg. La Francia ha imposto il lockdown per contenere i numeri fuori controllo legati alla pandemia di Covid e anche la capitale è tornata alle misure restrittive della scorsa primavera. La seconda ondata è stata anche più dura della prima sugli Champs-Élysées, tanto da spingere moltissimi abitanti a fuggire dieci giorni fa verso le mete di campagna. Negozi chiusi, attività ridotte al minimo indispensabile e l’impossibilità di uscire solo per diletto. Uno scenario non semplice ma che non ha scoraggiato la bellissima showgirl argentina e la sua splendida famiglia. La villa nella quale risiedono Wanda e Mauro offre ogni genere di comfort, tanto da non richiedere particolari uscite per divertirsi.

Wanda Nara allo specchio: il body mette in mostra un Lato A da urlo

Nell’ultimo post condiviso da Wanda su Instagram è impossibile non fare caso alle sue forme generosissime. Appoggiata sul lavandino del bagno, già vestita (poco) con la mise da allenamento, la prosperosa argentina saluta tutti con un eloquente “Bonjour“.

A quanto pare l’allenamento è diventato una delle sue passioni quotidiane, perfetto per tonificare il corpo e tenere occupata la mente. Il completino nero fatto di pantaloncini attillati e toppino minuscolo, è ormai un grande classico delle sue sortite social. Tra l’altro nella foto si intravede anche lo splendido bagno della loro lussuosa casa, anche se siamo certi che a colpire il vasto pubblico di Instagram sia ben altro.

