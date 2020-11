Meteo, giornata all’insegna del maltempo: allerta arancione in Basilicata

La giornata di oggi vedrà l’intensificarsi del maltempo soprattutto sulle regioni del Sud: dichiarata allerta meteo in Basilicata

La terza perturbazione di novembre si è insediata appieno sull’intera penisola e ciò prevede un intensificarsi del maltempo, soprattutto al Sud. Oggi, in tutto il Nord, in Sardegna, Umbria, Lazio e Toscana vi sarà cielo lievemente nuvoloso. Banchi di nebbia al mattino in Val Padana. In Campania, invece, avremo ancora isolati rovesci. Forte maltempo in Puglia, Calabria, Sicilia e Basilicata che saranno colpite da piogge e temporali. Il Dipartimento di Protezione Civile ha diramata l’allerta meteo, con bollino arancione, per la Basilicata a causa di un rischio idraulico ed idrogeologico. Allerta gialla, invece, per Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Forti raffiche di vento al Nord nella giornata di oggi.

Meteo, la situazione per i prossimi giorni

Nei prossimi giorni avremo ancora condizioni di instabilità al Sud, mentre nel resto del paese tornerà temporaneamente l’alta pressione. Un nuovo e significativo peggioramento lo avremo verso la parte finale della settimana con l’arrivo di una nuova perturbazione, la quale inizierà ad insediarsi sul paese a partire da venerdì. Le temperature andranno via via diminuendo, assestandosi su valori in linea con il periodo.

Temperature minime e massime

Aosta 3/12

Torino 4/11

Milano 7/10

Trento 4/15

Bolzano 3/13

Venezia 7/15

Trieste 9/15

Genova 13/16

Firenze 9/16

Ancona 12/14

Perugia 8/11

Roma 12/18

L’Aquila 9/12

Pescara 13/15

Campobasso 9/12

Napoli 13/17

Bari 15/17

Potenza 9/11

Catanzaro 14/17

Palermo 18/20

Cagliari 14/20

🔔🟠 #allertaARANCIONE oggi e domani, #17novembre, su parte della Basilicata.

🔔🟡 #allertaGIALLA domani in sette regioni.

⛈️💨 Avviso meteo del #16novembre per piogge e temporali al Sud e venti forti su Emilia-Romagna, Umbria e Lazio👉 https://t.co/nmxyngVhdS#protezionecivile pic.twitter.com/lkkV1WGUHM — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) November 16, 2020

