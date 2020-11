MacOS Big Sur, problema per molti MacBook Pro: la segnalazione

MacOS Big Sur, problemi per molti MacBook Pro. Gli utenti hanno già segnalato il malfunzionamento ad Apple

Qualche giorno fa, Apple ha tenuto il tradizionale Keynote annuale durante il quale ha presentato ufficialmente i nuovi MacBook Pro, MacBook Air e Mac Mini. L’evento è stato l’occasione utile per parlare anche di macOS Big Sur, nuovo sistema operativo già scaricabile sulla maggior parte dei laptop targati Apple.

Tante le nuove funzionalità aggiunte dal colosso di Cupertino, relative soprattutto all’interfaccia aggiornata – che si avvicina parecchio ad iPhone ed iPad – e ad alcune app specifiche. Molti utenti, però, stanno segnalando i primi problemi relativi al download e al primo utilizzo. Secondo quanto riportato da MacRumors, alcuni MacBook Pro più datati si bloccano e diventano inutilizzabili.

macOS Big Sur, il problema segnalato dagli utenti di MacBook Pro

Se avete un MacBook Pro del 2013 o inizio 2014 e volete aggiornarlo al nuovo sistema operativo, non fatelo. Questo è il consiglio di molti utenti Apple possessori dei laptop in questione, che hanno segnalato un grave problema riscontrato col software aggiornato di Apple. Nello specifico, il blocco avviene direttamente nel processo di aggiornamento a macOS Big Sur, durante il quale su alcuni MacBook Pro da 13 pollici appare una schermata completamente nera. Inoltre, pare non sia possibile nemmeno passare alla safe mode per avviare il dispositivo in recovery.

Al momento Apple non si è ancora espressa ufficialmente a riguardo. Alcuni utenti di Reddit hanno spiegato di aver segnalato agli ingegneri del colosso di Cupertino il problema, ma ancora non è arrivata nessuna risposta. È possibile che venga bloccato il rilascio di macOS Big Sur, in attesa di una versione aggiornata.

