Francesca Cipriani leopardata: il décolleté esplode dal vestito – FOTO

Francesca Cipriani leopardata: il décolleté esplode dal vestito come mostra la Foto pubblicata proprio in queste ore. La 36enne originaria di Popoli conferma di essere davvero in grandissima forma.

Francesca Cipriani torna alla ribalta. La 36enne originaria di Popoli, che vanta più o meno 1 milione di follower su Instagram, continua a conquistare tutti sui social grazie alla sua bellezza e alle sue curve da capogiro. Ne sanno qualcosa i suoi tantissimi fan che, puntualmente, invadono la sua pagina con like e complimenti sempre parecchio espliciti. Ora la Cipriani è tornata in versione leopardata e lo scatto sta spopolando sul web proprio in queste ore.

Francesca Cipriani leopardata, che curve: ecco la Foto

Nella Foto in questione, si vede la splendida Francesca Cipriani indossare un abito leopardato e sfoggiare una scollatura assurda, che lascia pochissimo spazio all’immaginazione del pubblico maschile. Il suo décolleté è come sempre eccezionale e sembra quasi esplodere dal vestito. Ecco la Foto che la bellissima bionda ha pubblicato proprio poche ore fa sulla propria pagina Instagram e che sta riscuotendo un grandissimo successo:

