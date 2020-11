Covid, Iva Zanicchi dimessa dall’ospedale: il saluto commovente – VIDEO

Covid, Iva Zanicchi dimessa dall’ospedale: il saluto commovente ai medici che l’hanno curata a Vimercate. Era stata ricoverata 8 giorni fa

Iva Zanicchi può lasciare l’ospedale di Vimercate dopo otto giorni di ricovero a causa del coronavirus. La presentatrice e cantante aveva sviluppato una polmonite bilaterale ed era stato portata nel nosocomio per ricevere le cure del caso. Dopo il trattamento con l’ossigeno e i medicinali, ora è arrivato il momento di uscire. Prima però, Iva ha voluto salutare e ringraziare tutto lo staff di medici e infermieri che l’hanno assistita in questo difficile momento.

“Vado a casa, volevo ringraziare loro, perché non sono solo eroi, sono professionisti“.

“Sono qui con questi ragazzi meravigliosi – prosegue – medici e infermieri, sono all’ospedale di Vimercate. Prima abbiamo detto che erano eroi poi li abbiamo denigrati, questi sono professionisti che ci curano! Sono bravissimi, fanno sacrifici inenarrabili, non si fermano mai. Io vi ringrazio, finalmente vado a casa e vi auguro ogni bene e grazie anche a tutti voi per i bellissimi messaggi che ho ricevuto in questi giorni. Fate attenzione, un bacio“.

Iva Zanicchi, classe 1940 (81 anni da compiere il prossimo 18 gennaio) era stata ricoverata lo scorso 10 novembre a causa dei sintomi del Covid. Nel messaggio postato la settimana scorsa aveva annunciato la sua positività e aveva raccontato i problemi accusati.

“Cari amici purtroppo sono finita all’ospedale. Sono all’ospedale di Vimercate perchè ho la polmonite bilaterale. Sono fiduciosa anche se un po’ spaventata“.

Nel video veniva mostrato anche l’ossigeno vicino al suo letto per l’assistenza nella respirazione. Poi aveva aggiunto: “E’ una giornata bellissima piena di sole: godetevela mi raccomando ma fate attenzione“. Tra l’altro nel corso degli ultimi giorni le era anche tornata la febbre, facendo temere per una ricaduta del suo stato di salute. Fortunatamente il tampone ha confermato la negatività proprio quest’oggi e la cantante può finalmente tornare a casa.

