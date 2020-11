Dopo Stefano Pioli, anche il suo vice, Giacomo Murelli è risultato positivo al coronavirus. A darne l’annuncio la società rossonera.

Lo scorso 14 novembre Stefano Pioli è risultato positivo al coronavirus. A distanza di qualche giorno la stessa sorte è toccata al suo vice, Giacomo Murelli. La squadra dopo la positività dell’allenatore, come previsto dal protocollo federale, ha ripreso il programma di allenamento della giornata di ieri, lunedì 16 novembre.

La notizia della positività del vice di Pioli è stata ufficializzata dalla società rossonera attraverso un comunicato dove si legge: “AC Milan comunica che Giacomo Murelli, in isolamento da sabato dopo la positività di Stefano Pioli, è risultato lievemente positivo a un primo test effettuato domenica. La positività è stata confermata ieri da un secondo tampone molecolare. Murelli sta bene e proseguirà la quarantena a domicilio”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Inter, super scambio per Haaland: i dettagli

Coronavirus, Milan: dopo Pioli anche il vice allenatore Murelli è positivo

I rossoneri nella giornata di domenica 22 novembre dovranno affrontare il Napoli allenato dall’ex Gennaro Gattuso. Dopo le positività di Stefano Pioli e del suo vice Giacomo Murelli, con contro Napoli e Lille in panchina siederà Daniele Bonera.

L’ex difensore del Milan, che è membro dello staff tecnico rossonero insieme a Davide Lucarelli, Gianmarco Pioli e Luciano Vulcano, guiderà la squadra per due gare. Per Bonera sarà una sfida particolare quella al San Paolo in quanto si troverà ad affrontare il suo ex compagno di squadra Gennaro Gattuso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Juventus, colpo a zero dal Barcellona: di chi si tratta

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Milan, caccia all’erede di Ibra: scambio alla pari con il PSG