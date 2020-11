Coronavirus, Boris Johnson negativo al tampone: resterà in isolamento

Coronavirus, Boris Johnson è negativo. Il premier britannico resterà comunque in isolamento cautelare fino al termine dei 14 giorni

Lo scorso giovedì, Boris Johnson aveva incontrato Lee Anderson, un deputato Tory poi risultato positivo al Coronavirus. Da quel giorno, il premier britannico è in isolamento cautelare, e ci resterà fino al termine dei 14 giorni previsti. Secondo quanto riportato da un portavoce di Downing Street nel suo briefing di giornata, comunque, Johnson è risultato negativo al tampone e non sarebbe in pericolo.

Gli esperti hanno precisato che, nonostante il premier sia già stato contagiato la scorsa primavera e abbia passato tre giorni in terapia intensiva, non è immune dal virus. Per questo motivo, continuerà a svolgere le proprie mansioni in isolamento. Domani dovrà rispondere alle interrogazioni parlamentari del Question Time, in videocollegamento con la Camera dei Comuni.

Coronavirus, in Francia: “Tifosi allo stadio non prima di gennaio”

Mentre in Gran Bretagna ci si preoccupa per le condizioni del premier Boris Johnson, anche in Francia il tema Coronavirus continua a tener banco. Nello specifico, uno dei tanti settori che continua a subire le conseguenze della pandemia è lo sport e tutto il business che lo circonda. Sull’argomento tifosi allo stadio, è intervenuto direttamente il presidente Emmanuel Macron, che ha parlato ai funzionari sportivi in una teleconferenza.

“Da noi i tifosi torneranno a riempire gli stadi, ma non prima di gennaio. Ovviamente il tutto avverrà seguendo rigidi limiti di presenza a seconda delle dimensioni dell’infrastruttura” le sue parole riportate da SkyTG24: “Prima non è assolutamente possibile, a dicembre è fuori discussione. Non dimentichiamoci l’aumento delle infezioni, che ci ha portato ad annunciare un lockdown parziale il mese scorso“.

