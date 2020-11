Calciomercato Milan, Calhanoglu out: pazzo scambio con l’Inter

Calciomercato Milan, si pensa al clamoroso scambio con l’Inter. L’affare tra i due club potrebbe chiudersi già a gennaio

Il Milan è tra le squadre più in forma d’Europa. I risultati positivi sono gli occhi di tutti, e la società se n’è accorta. Maldini è pronto ad intervenire nella prossima sessione di calciomercato, per regalare a Stefano Pioli i giocatori giusti per puntare ai massimi traguardi.

Uno dei temi più caldi in questi giorni è quello relativo al rinnovo di Hakan Calhanoglu. Il turco chiede una cifra superiore ai 5 milioni di euro a stagione, e si parla addirittura di richieste vicine ai 7. D’altro canto, i rossoneri non sembrano disposti a superare i 3,5 milioni di euro, bonus compresi. Poco fa, intanto, Sportmediaset ha lanciato una bomba: c’è sul tavolo un clamoroso scambio con l’Inter.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Tegola in casa Inter, Conte preoccupato: positivo un altro big

Calciomercato Milan, scambio tra Calhanoglu ed Eriksen: le ultime

Se confermata, la notizia lanciata da Sportmediaset avrebbe sicuramente dell’incredibile. Milan ed Inter starebbero pensando ad un pazzo scambio già per il calciomercato di gennaio: Calhanoglu ai nerazzurri, ed Eriksen in rossonero. Il turco non ha ancora trovato l’intesa per il rinnovo contrattuale, e le parti sembrano essere sempre più lontane e sul punto di interrompere la trattativa. Il danese è arrivato con la nomea del top player mondiale a gennaio, ma non è mai riuscito ad entrare realmente negli schemi del tecnico Antonio Conte.

Ecco perché la clamorosa ipotesi potrebbe prendere quota nel corso delle prossime settimane. L’Inter si libererebbe di un ingaggio molto pesante e potrebbe accogliere un giocatore che tanto bene sta facendo nell’ultimo periodo. D’altra parte, il Milan accoglierebbe un giocatore di assoluto livello, che solo due anni fa ha trascinato il Tottenham in finale di Champions League.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato Roma, Petrachi: “Conte fu a un passo dai giallorossi”