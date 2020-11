Calciomercato Juventus, accordo con il grande bomber: i dettagli

Calciomercato Juventus, Paratici ha già raggiunto l’accordo con il grande bomber in vista del prossimo gennaio: i dettagli dell’affare

La Juventus, oltre alle faccende di campo, è già concentrata su quello che sarà il prossimo calciomercato di gennaio. Secondo quanto riferito da Calciomercato.it, il direttore Paratici avrebbe già chiuso l’accordo per un attaccante da affiancare a Morata, soprattutto per la possibilità che Dybala dica addio. Si tratterebbe di Arkadiusz Milik del Napoli, già cercato in estate, per il quale la Juve avrebbe messo Bernardeschi sul piatto. Il polacco ha il contratto di scadenza a giugno e per gli azzurri, che lo perderanno a zero, sarebbe un buon affare. Lo stesso ex Fiorentina, ormai ai margini del progetto di Pirlo, sarebbe contento di giocare nel Napoli alla corte di Gattuso. Paratici ha già l’accordo con Milik per un contratto quadriennale da 4,5 milioni di euro all’anno più bonus.

Calciomercato Juventus, Dybala verso il passo d’addio

Dybala e la Juventus a gennaio potrebbero seriamente separarsi. L’argentino non riesce a trovare un accordo per il rinnovo in scadenza nel giugno del 2022 perché la società non vuole soddisfare la richiesta di 15 milioni l’anno, è ferma a 10. Inoltre, la Joya attualmente vive un periodo di pessima forma e sembra sia fuori da ogni schema per Pirlo. A gennaio, dunque, separare le strade potrebbe portare frutti per ambo le parti. Nonostante la situazione, però, servono circa 80 milioni di euro per accaparrarsi Dybala. Ad interessarsi all’attaccante, al momento, ci sono Barcellona e Real Madrid in primis, ma attenzione alle sirene dei club di Premier League. La dirigenza ha fatto sapere di poter valutare anche un prestito con diritto di riscatto che può scattare facilmente ad obbligo.

