Amazon, voucher da 15 euro per il Black Friday: come ottenerlo

In vista del Black Friday, Amazon ha rilasciato una promozione che consente di ottenere un voucher di 15 euro

Manca sempre meno al Black Friday, e i vari colossi della tecnologia si stanno preparando agli ormai tradizionali sconti con prezzi sempre più al ribasso. Grande protagonista sarà ovviamente Amazon, il portale di e-commerce numero uno al mondo. Sono già presenti alcune promozioni uniche ed esclusive, alla vigilia dei giorni veri e propri di sconti.

Poco fa, il colosso di Jeff Bezos ha rilanciato una sua vecchia promozione, che consente di ottenere un buono sconto del valore di 15 euro. Per ottenerlo, bisogna utilizzare l’applicazione ufficiale per la prima volta, cliccare su un banner specifico e, in pochi minuti, il voucher verrà caricato sul conto dell’account. Ecco tutte le condizioni della promozione.

Amazon, ecco le condizioni per ottenere 15 euro di voucher

Si tratta di una vecchia promozione, rilanciata in queste ore da Amazon in vista del prossimo Black Friday. Scaricando per la prima volta l’applicazione ufficiale sul proprio smartphone, sarà possibile ottenere un voucher del valore di 15 euro. Una volta aver effettuato l’accesso al software del portale di e-commerce, uscirà un banner specifico sul quale cliccare per richiedere il coupon. L’offerta è attiva fino alle 23:59 del 15 gennaio 2021, mentre sarà possibile utilizzare il voucher entro il 31/01/2021.

Ci sono però alcune condizioni, elencate da Amazon stessa nella pagina ufficiale dell’offerta. Innanzitutto, si potrà utilizzare il buono sconto di 15 euro solamente per ordini superiori ai 30 euro. Per ottenere il codice, bisogna effettuare il login per la prima volta con app Amazon. In caso contrario, uscirà un avviso con scritto: “Ci dispiace, non hai diritto a ricevere l’offerta“. Sono al momento esclusi dalla promozione i possessori di tablet Android, iPad e Windows Phone. L’account deve essere stato creato entro il 30 settembre scorso. Infine, il voucher non sarà convertibile in denaro e – nei 30 euro di soglia minima d’acquisto – non rientrano spese di spedizione e costi accessori.

