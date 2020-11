Whatsapp, novità per gli sfondi con il prossimo aggiornamento

L’ultimo aggiornamento di Whatsapp introduce interessanti novità per ciò che riguarda gli sfondi delle chat: scopriamone di più

Whatsapp ha introdotto un nuovo aggiornamento nella beta di Android che porta con sé diversi miglioramenti, soprattutto per ciò che riguarda gli sfondi.

Secondo quanto scoperto dagli esperti di WaBetaInfo, con questa nuova versione è possibile impostare uno sfondo diverso per ogni chat e modificarne l’opacità-

Inoltre, un utente può scegliere tra 32 nuovi sfondi luminosi, 29 scuri, uno personalizzato e dolori solidi. Per ritornare al vecchio sfondo, basta selezionarlo dall’archivio dedicato.

Se si opta per un colore a tinta unita come nuovo sfondo, si può sovrapporre un doodle (disegno). Per chi utilizza Whatsapp Web, è possibile impostarlo direttamente dalle Impostazioni dello sfondo.

Whatsapp, arriva la funzione “Leggi dopo”

Whatsapp ha deciso di dare un taglio alle chat archiviate e di sostituire tale funzione con una nuova, ovvero, “leggi dopo”.

In tal modo le conversazioni, una volta messe ‘da parte’, non compariranno nuovamente ogni qualvolta arrivi un nuovo messaggio dalla chat in questione. Al momento, però, si tratta solo di voci ed occorre tempo prima, comunque, prima che l’aggiornamento venga rilasciato.

Insomma, le voci attorno alle possibili novità di WA sono costanti. A tal proposito un’altra di cui si parla molto e che farà meno felici gli utenti è quella riguardante la possibilità che la crittografia end-to-end scompaia dalle chat.

