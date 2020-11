Stromboli, forte esplosione stamattina: ‘pioggia’ di cenere sull’isola

Stromboli, registrata una forte esplosione stamattina sull’isola. L’evento ha portato anche a una grossa nube e a ‘pioggia’ di cenere sull’intero territorio. Ecco cosa riferiscono gli esperti.

Forte esplosione dal vulcano Stromboli stamattina sull’isola siciliana. Non si è trattata di una vera e propria eruzione, ma il fenomeno ha provocato una nube lavica piuttosto alta e una pioggia di cenere sull’intera località. Fortunatamente non si registrano danni e problematiche di alcun tipo. Si tratta tuttavia del secondo fenomeno dopo quello avvenuto la scorsa settimana, dove la deflagrazione fu ancora più nitida e potente.

Stromboli, forte esplosione in mattinata

L’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio etneo riferisce che l’evento esplosivo “avvenuto alle ore 09:17:50 UTC, nell’area centro-meridionale della

terrazza craterica dello Stromboli, è stato di maggiore intensità”. Non a caso questo ha prodotto: “Una densa nube di cenere alta circa 1 Km sopra la cima del vulcano, ed

un flusso piroclastico che si è riversato lungo la Sciara del Fuoco”.

E ancora si legge: “Dopo questo evento, della durata si alcuni minuti, è continuata la normale attività esplosiva del vulcano. Dal punto di vista sismico i segnali alle stazioni sismi”. Nulla di rilevante o preoccupante, pertanto, per uno dei vulcani più attivi del mondo.

Lo Stromboli, nell’ultimo periodo, si era fatto sentire in maniera veemente soprattutto nell’ultima estate, quando, nella mattinata del 19 luglio, spaventò tutti con due forti esplosioni. Anche in quell’occasione, per fortuna, non si registrarono grosse problematiche. Il precedente 3 luglio, invece, a causa di diverse esplosioni morì un’escursionista di 35 anni sorpreso e spaventato dall’evento.

