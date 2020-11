SpaceX, parte Crew Dragon: la nuova missione spaziale di Elon Musk

Nuova missione spaziale per Elon Musk, che nella giornata di ieri ha fatto partire Crew Dragon, che porterà quattro astronauti nello spazio.

E’ partita intorno alla mezzanotte italiana la nuova navicella spaziale di SpaceX, stiamo parlando della Crew Dragon, capsula prodotta dall’agenzia di Elon Musk. C’è grande entusiasmo intorno alla capsula che porterà nello spazio quattro astronauti, pronti a raggiungere la stazione spaziale orbitante. Il lancio, ancora una votla è avvenuto a Cape Carneval, in Florida. Questa è anche la prima missione operativa della Nasa dopo il lancio dello scorso maggio che porto sulla Iss altri due cosmonauti.

A bordo della capsula c’erano altri quattro cosmonauti, pronti a raggiungere la stazione spaziale orbitante, tre americani (il comandante Michael Hopkins, il pilota Victor Glover e la specialista di missione Shannon Walker) ed un cosmonauta dell’Agenzia giapponese Jaxa (Soichi Noguchi). Sulla stazione orbitante li attendono l’astronauta americana Kate Rubins, ingegnera di volo, e i due cosmonauti russi, il comandante Sergey Ryzhikov e l’ingegnere di volo Sergey Kud-Sverchkov. I quattro cosmonauti rimarranno sulla stazione per i prossimi sei mesi.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Covid, Burioni è ottimista: “Dal 15 dicembre vaccinazioni negli Usa”

SpaceX, pare Crew Dragon: Musk monitorerà il viaggio da lontano causa Covid

A causa del Covid-19, Elon Musk dovrà seguire la sua creatura da lontano. Infatti come twittato dal Musk stesso, l’imprenditore ha contratto con molte probabilità il Covid, anche se in lieve forma. Infatti per garantire la perfettta riuscita della missione, la Nasa ha messo tantissime restrizioni, con gli astronauti che hanno osservato una strettissima quarantena.

Il primo a congratularsi con il lancio è stato il nuovo presidente degli Usa, Joe Biden. Il leader democratico, infatti, ha definito il lancio come testimonianza della potenza della scienza. Infatti per Biden il lancio è segnale di cosa l’uomo può fare sfruttando innnovazione, ingengnosità e determinazione. Infine il 46esimo presidente ha augurato buona fortuna agli astronauti.

Ma dopo i complimenti di Biden sono arrivati anche quelli del presidente uscente Donald Trump. Infatti il tycoon ha affermato su Twitter: “Un grande lancio! La Nasa era

vicina al disastro quando ne abbiamo preso il controllo. Ora è di nuovo il centro spaziale più ‘attraentè e avanzato del mondo, di gran lunga“.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Elezioni Usa, Trump: “Biden ha vinto solo per i media fake news”

L.P.

Per altre notizie di Cronaca Estera, CLICCA QUI !