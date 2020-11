Si addormenta mentre gioca in streaming, un noto videogiocatore olandese sorpreso dai soccorsi con la live ancora aperta.

Sono milioni le persone giochi ogni giorno giocano con i videogames e tanti sono quelle che hanno trasformato questa passione in un lavoro. si pensi ad esempio a tutti coloro che hanno un canale di gaming su Youtube o sulla aspetta forma di Amazon Twitch appunto. Tramite queste piattaforme in tanti riescono a vedere i propri beniamini giocare a diversi tipi di videogame apprezzando alcuni titoli e odiandone altri. Un canale importante può anche contare migliaia se non milioni di scritti che visualizzano le live in streaming in cui si gioca. Ed erano parecchi quelli che seguivano la live di un noto streamer olandese ovvero Smokey. L’uomo entra in stava giocando a Ghostbusters si è sentito male probabilmente per il troppo sonno arretrato. Ad un certo punto nell’ennesima schermata di caricamento ha quindi deciso di poggiare due minuti la testa sul tavolo. Una manciata di secondi dopo si era addormentato.

Si addormenta mentre gioca in streaming, arrivano i soccorsi – VIDEO

All’inizio i tanti ci hanno riso pensando che potesse anche essere uno scherzo che lo streamer aveva preparato per la sua utenza. Passati diversi minuti però qualcuno si è preoccupato davvero e ha deciso di chiamare un’ambulanza per Smokey appunto come si vede nel video sono proprio i soccorsi che irrompono nell’abitazione del videogiocatore olandese e lo scrollano per verificare che stia bene il tutto davanti alla telecamera con la live ancora aperta. Ecco il video.

