Playstation 5 riverniciata di nero, la mossa azzardata fatta da alcuni utenti che sta girando sul web.

La Playstation 5 è la console next-Gen di Sony più desiderata del mondo parliamo infatti una console che potrebbe pur sempre cambiare il mercato videoludico appunto potenza, grafica, giochi nuovi, nuove IP. Tutto il servizio di videogiocatore che non vede l’ora di mettere le mani sulla console. Tuttavia non tutti sono soddisfatti da una delle caratteristiche più importanti della console ovvero il colore di Playstation 5. A differenza dei modelli passati infatti questa console sarà disponibile almeno per il momento, al lancio, soltanto nella colorazione bianca appunto. Fu una scelta che ha fatto discutere e non poco i fan e gli appassionati online con la maggioranza degli utenti però che non hanno apprezzato la mossa azzardata fatta dalla casa nipponica. Sicuramente tra coloro che non vogliono avere una playstation 5 bianca in salotto ci sono questi utenti di reddit che hanno deciso di modificare la console a modo loro.

Playstation 5 è solo bianca, utenti la riverniciano di nero – VIDEO

Come si vede nel video pubblicato sul noto social network infatti una coppia di amici che ha acquistato la console immediatamente deciso di modificarne il design utilizzando della vernice. Il bianco abbiamo visto negli ultimi mesi si è trasformato in un perlaceo nero con delle sfumature violacee e verdi quando ho colpito dalla luce. Di seguito il video postato su reddit chissà fingendo molte persone a fare lo stesso.

Brother in law wrapped a PS5 from r/PS5