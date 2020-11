Meteo, nuove piogge e temporali sulla penisola: arriva il freddo

La nuova settimana sulla nostra penisola, viene inaugurata da un meteo ricco di piogge e temperature basse. Torna la neve anche in collina.

Durante il corso dell’ultima settimana, l’atmosfera ha dato grandi segnali di ripresa. Infatti, grazie alle correnti nord atlantiche abbiamo visto l’anticiclone distruggersi, con l’arrivo di infiltrazioni piovese e veri e propri temporali. Queste condizioni meteo saranno accentuate nel corso di questa settimana. Con l’anticiclone oramai sfaldato, le infiltrazioni piovose accederanno liberamente nella nostra penisola, portando piogge, temporali ed un inevitabile abbassamento delle temperature.

Così con l’anticiclone messo da parte, durante questo lunedì vedremo un’Italia in cui le piogge saranno le vere protagoniste dell’avvio di settimana. Diverse precipitazioni colpiranno i tre settori del paese. Infatti si verificheranno piogge e temporali sia a Nord che al Sud. Mentre invece la situazione sarà di totale maltempo nelle regioni centrali, tutte bagnate dai temporali. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio cosa accadrà durante questo lunedì, sui tre settori del nostro paese.

Meteo, piogge e temporali sparsi per l’Italia: torna il maltempo

A partire da questo lunedì, quindi, è in arrivo un fronte freddo sulla nostra penisola. Infatti le correnti fredde nord atlantiche sono riuscite a battere il dominio anticiclonico. A far cambiare il meteo in Italia ci ha pensato un’intensa perturbazione che attraverserà tutto il paese, portando piogge e precipitazioni. Gli effetti si vedranno a partire da questo lunedì, con il maltempo diffuso su tutta la penisola. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio, cosa accadrà sui tre settori principali della penisola.

Sulle regioni del Nord Italia avremo un inizio di giornata dal clima sereno sulle regioni di Nordovest. Questa serenità sarà spezzata nel corso della giornata dall’arrivo dei primi temporali provenienti da Nordest. Infatti proprio tra Lombardia, Trentino, Veneto e Friuli avremo piogge e temporali dalle prime ore del mattino. Le temperature diminuiranno lievemente con massime che oscilleranno dagli 11 ai 16 gradi.

Giornata segnaata di maltempo al Centro Italia. Infatti sulle regioni centrali, già dalle prime ore del mattino avremo piogge più o meno intense che caratterizzeranno ogni angolo del settore. Specialmente sulla Toscana inizierannoa verificarsi i primi acquazzoni, con dei veri e propri temporali che accompagneranno questo lunedì. Le temperature massime, ovviamente, saranno in calo, con valori termici che andranno dai 13 ai 18 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo un grande aumento dell’instabilità sulla Campania, con le prime piogge che toccheranno il settore meridionale proprio sulla regione tirrenica. Piogge locali anche su Calabria e Sicilia, mentre invece altrove avremo maggiore variabilità. Le temperature subiranno una lieve flessione anche qui, con massime che si stabilizzeranno tra i 17 ed i 22 gradi.

