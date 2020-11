Elettra Lamborghini sfila, incidente col top – VIDEO

Elettra Lamborghini ha appena pubblicato una storia che sta facendo impazzire i suoi tantissimi follower. Ecco il video.

Elettra Lamborghini sta facendo impazzire di gioia tantissimi dei suoi migliaia di followers su Instagram. L’ultima ereditiera dell’enorme patrimonio Lamborghini ormai si è fatta un nome per il suo modo prorompente di essere, di esistere, di non fingere nulla e non avere filtro alcuno. L’imprenditrice made in Italy ha da poco pubblicato una storia che sta venendo continuamente rimbalzata tra le varie chat di Whatsapp. La donna tuttofare, che ormai è già una cantante famosa e una showgirl conosciuta e apprezzata, ha deciso di deliziare tutti con un incidente di percorso durante una sfilata. Ecco cosa è accaduto.

Elettra Lamborghini sfila, incidente col top mentre cammina – VIDEO

Elettra Lamborghini ha pubblicato una storia pochi minuti fa in cui la si vede camminare insieme a delle sue amiche in una sorta di sfilata. La donna è vestita veramente poco e lascia pochissimo all’immaginazione. La gonna è trasparente, sotto una piccola mutanda argentata. Il top protegge appena le curve e, anzi, nel momento in cui sta camminando e si distrae, la tradisce più e più volte. Solo un miracolo le permette di non vedere il sottile lembo di tessuto non cadere davanti alle proprie beltà, vinto dalla forza di gravità. Di seguito il video che sta facendo impazzire il web.

