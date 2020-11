Diletta Leotta, allenamento ‘insolito’: quel dettaglio sorprende i fan – VIDEO

Lockdown per tutte le zone rosse e Diletta Leotta nella sua abitazione milanese passa il tempo allenandosi

Nonostante possa ancora muoversi per gli stadi d’Italia con DAZN, anche Diletta Leotta ha le sue limitazioni per quanto riguarda gli spostamenti. No, il Covid-19 non rende immune le bellissime giornaliste sportive, tutt’altro anche la siciliana deve star attenta ai suoi contatti. Siccome la quarantena è pesante per tutti – e ci siamo già passati una prima volta – anche la Leotta cerca un modo per passare il suo tempo. Quale migliore strategia di unire l’utile al DILETTevole?

Prima di partire da casa per dirigersi negli studi di Radio 105, dove conduce il programma radiofonico 105 Take Away con Daniele Battaglia, si allena per tenersi in forma. Dalle 12:00 alle 15:00 Diletta è on air, in compagnia del figlio d’arte, ma prima di scendere di casa si dedica a tutti i comfort di cui necessita.

Diletta Leotta, un dettaglio non sfugge ai fan

Affondi ed addominali appena sveglia, dopo un’ottima colazione, danno la perfetta carica per scendere ed andare a lavoro vicino al parco Indro Montanelli, negli studi di Radio 105. C’è un particolare dettaglio che a qualcuno è sfuggito, ma non a chi la segue assiduamente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

L’outfit è sempre lo stesso, l’allenamento con buddyfit sempre più carico, adrenalinico e stimolante. Cosa cambia? Ecco un’altra foto che servirà da indizio:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Sempre top e collant scuri, ma qual è la differenza allora? Questa volta, nelle storie di Instagram postate sul suo profilo Diletta Leotta appare struccata. È raro vederla senza un filo di trucco, sarà per questo che ha deciso di optare per l’effetto in bianco e nero?

