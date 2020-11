Covid Germania, Merkel pronta a nuove restrizioni: oltre 10mila contagi

Nonostante il lockdown, il Covid continua a circolare con velocità in Germania. Infatti Angela Merkel è pronta ad imporre nuove restrizioni.

Tra i paesi che hanno gestito meglio l’emergenza Covid-19, troviamo senza ombra di dubbio la Germania. Infatti, il paese della cancelliera Angela Merkel sta riuscendo in qualche modo a contenere la seconda ondata, grazie anche ad un lockdown concordato con le 16 Land. Però i dati non soddisfano la cancellier, che adesso è pronta ad imporre nuove restrizioni ai cittadini.

Stando ai dati riportati dall‘istituto Robert Koch, infatti, i dati sui nuovi contagi sarebbero poco più di 10mila, non poco, ma di certo inferiori al resto dei paesi europei. Infatti in Italia, oramai si viaggia ad oltre 30mila contagi giornalieri, mentre in Francia è servito un lockdown per far scendere i contagi sotto le 28mila unità ogni 24 ore. Andiamo quindi a vedere quali misure ha in mente Angela Merkel per abbassare ulteriormente il contagio.

Covid Germania, 10.824 in 24 ore: la Merkel pronta a nuove restrizioni

Secondo i dati riportati dall’Istituto Robert Koch, i nuovi contagi da Covid-19 in Germania sarebbero ben 10.824 in 24 ore. Andando a confrontare il dato con i bollettini degli altri paesi europei, potremo vedere come la Germania sia messa meglio. Ma i dati comunque non entusiasmano Angela Merkel, pronta a far di tutto pur di terminare quanto prima possibile l’incubo Coronavirus.

Così la cancelliera è pronta ad adottare nuove misure restrittive. Infatti la Merkel ha organizzato una videoconferenza con i 16 governatori degli stati federali che compongono la Germania. Nella videoconferenza sono state discusse le misure attive nel paese, specialmente quelle sulla scuola.

Infatti l’obiettivo dela Merkel è mantenere aperte le scuole, ma limitando gli incontri extra-scolastici. Infatti nel tempo libero, gli alunni potranno incontrare un solo compagno di classe. Limitazioni ci saranno anche per gli incontri a casa, con la Merkel che si è imposta un solo obiettivo, allenatare queste restrizioni nel periodo di Natale.

L.P.

