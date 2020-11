Covid-19, l’annuncio di Moderna: “Nostro vaccino efficace al 94,5%”

Vaccino Covid-19, l’annuncio da parte di Moderna: il suo candidato è efficace al 94,5%. Il comunicato ufficiale

Continua la ricerca al vaccino anti Covid-19. Il tema è tra i più discussi delle ultime settimane, soprattutto dopo l’annuncio di Pfizer. A poche ore di distanza, anche il candidato russo Sputnik ha comunicato di avere un candidato efficace al 92%, mentre tante altre aziende in tutto il mondo stanno lavorando al loro farmaco.

Poco fa, Moderna ha annunciato che il suo vaccino ha un’efficacia del 94,5%. Durante la prima fase preliminare, sono stati arruolati 30mila partecipanti e, dopo la somministrazione di due dosi del vaccino, solamente 95 di loro sono poi risultati positivi al Covid-19. Lo studio è stato condotto in collaborazione col National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID).

Vaccino Covid-19, le prossime mosse di Moderna

L’annuncio è arrivato poco fa: il candidato vaccino al Covid-19 di Moderna è efficace al 94,5%. Ora l’azienda intende presentare una richiesta di autorizzazione all’uso per emergenza alla FDA statunitense. “Si tratta di un momento cruciale per il nostro candidato vaccino. Abbiamo inseguito questo virus dall’inizio di gennaio, vogliamo proteggere il maggior numero di persone in tutto il mondo” le parole dell’amministratore delegato di Moderna: “Questa analisi del nostro studio di Fase 3 ci ha dato ulteriori conferme. Il nostro farmaco può prevenire anche le forme gravi di Covid-19“.

Oltre, l’azienda ha spiegato come il suo candidato abbia una durata di conversazione più lunga, poiché avviene in temperature standard di refrigerazione tra 2° e 8°C. Si prevedono poi condizioni di trasporto e conservazione a lungo termine, a temperature standard di -20°C per 6 mesi.

