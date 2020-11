Calciomercato Milan, rinnovi Kessie e Romagnoli: i dettagli

I rinnovi sono un tema bollente in casa Milan. Donnarumma e Calhanoglu in primis, ma a destare preoccupazione anche la situazione legata a Franck Kessie e Alessio Romagnoli.

Gigio Donnarumma è prossimo a siglare un contratto da Top Player con il Milan. Stando alle ultime indiscrezioni il portiere rossonero percepirà 8 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2024. Vicino anche il rinnovo di suo fratello Antonio, attualmente terzo portiere della squadra meneghina.

Calhanoglu invece, a differenza di Gigio e suo fratello Antonio, non sembra essere intenzionato a rinnovare il suo contratto che andrà in scadenza a giugno 2021. Il Milan per non perdere a zero il turco proverà a inserirlo all’interno di qualche trattativa. Molto probabilmente potrà concretizzarsi lo scambio con Bernardeschi della Juventus.

Milan, rinnovi Kessie e Romagnoli: le richieste dei giocatori

Il Milan è intenzionato a blindare due giocatori fondamentali come Kessie e Romagnoli. Purtroppo le richieste dei due calciatori sembrano essere esagerate. Infatti l’ivoriano vorrebbe un contratto con somme superiori a 4 milioni di euro.

Alessio Romagnoli invece, dai 3,5 milioni che percepisce attualmente, vorrebbe un adeguamento a 5 milioni. Queste richieste sono parse esagerate al Milan che non vorrebbe spingersi oltre i 4 milioni. A fine stagione, qualora non si raggiungesse un’intesa per il rinnovo, sia Kessie che Romagnoli potrebbero finire sul mercato.

