La Juventus data la partenza quasi certa di Paulo Dybala bon è intenzionata a lasciare scoperta quella zona di campo. Nel mirino un giocatore del Barcellona.

Paulo Dybala andrà via e la Juventus si sta guardando intorno sul mercato per trovare il suo sostituto. Nel mirino di Paratici è finito l’attaccante esterno del Barcellona Ousmane Dembele. Il francese fino all’infortunio di Ansu Fati non era quasi mai sceso in campo. Oggi però sta diventando una pedina fondamentale per i blaugrana e la dirigenza spagnola vorrebbe rinnovare il suo contratto, in scadenza a giugno 2022.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Juventus, addio a de Ligt: maxi offerta del top club

Calciomercato Juventus, colpo a zero dal Barcellona: di chi si tratta

Ousmane Dembele, acquistato dal Barcellona nell’estate 2017 dal Borussia Dortmund, sino ad oggi ha collezionato solo 53 presenze e messo a segno ben 13 reti. Il suo rendimento, tenendo conto il poco impiego in campo, è da ritenersi sopra la sufficienza.

Il suo contratto scadrà a giugno 2022 e secondo i colleghi di Sport, la dirigenza blaugrana ha provato a convincere il francese a rinnovare, ma per il momento la situazione sembra essere finita in fase di stallo.

Il quotidiano, inoltre, ha sottolineato che l’intenzione del giocatore e del suo entourage è quella di andare via a parametro zero, così da poter scegliere la sua destinazione preferita.

In tal senso si fa strada l’ipotesi che Dembele possa approdare a Torino sponda bianconera. Il francese era già stato accostato in passato alla Juventus, ma adesso questo trasferimento potrebbe concretizzarsi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Juventus, via Ronaldo e Dybala: pronti i sostituti