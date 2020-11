Calciomercato Juventus, addio a de Ligt: maxi offerta del top club

Calciomercato Juventus, l’addio di Matthijs de Ligt a fine stagione sembra cosa ormai certa: la maxi offerta del top club

In casa Barcellona tiene banco la questione legata al nuovo presidente del club dopo le dimissioni di Bartomeu. Uno dei candidati più seri è Joan Laporta, il quale sarebbe pronto ad un nuovo mandato. Quest’ultimo avrebbe già inquadrato il calciatore da regalare ai tifosi per il suo ritorno come presidente dei blaugrana. Secondo quanto riferito da Diario Gol, il nome in cima alla lista è quello del difensore Matthijs de Ligt anche perché risulta essere uno dei pupilli dell’attuale tecnico Koeman. Sarebbe già pronta una super offerta da parte degli spagnoli, ma non sarà facile convincere la Juve che vuole 90 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, in estate via alla rivoluzione in difesa

In estate la Juventus dovrebbe dare il via ad una rivoluzione in difesa. Del resto Bonucci e Chiellini hanno rispettivamente 33 e 36 anni ed inoltre, come già detto, de Ligt potrebbe andar via. A quel punto serviranno 2-3 nuovi innesti per aprire un nuovo ciclo per ciò che concerne la retroguardia.

Il sogno di Paratici è Virgil van Dijk che, però, costa almeno 90 milioni di euro. Un altro profilo di alto spessore è quello di Alaba che vedrà scadere il contratto, che ha deciso di non rinnovare, con il Bayern Monaco. L’austriaco a parametro zero ‘rischia’ di essere un grande affare. C’è però da tener conto della concorrenza di Inter e Barcellona. Un innesto di esperienza, invece, potrebbe essere Sergio Ramos, 34 enne, che potrebbe anch’egli svincolarsi a fine stagione dal Real Madrid. In Serie A occhi su Nikola Milenkovic della Fiorentina, sul quale ci sono grandi aspettative per il futuro, che ha un valore di 40 milioni di euro.

