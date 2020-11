Amici 20, chi è Raffaele Renda: età, carriera, fidanzata

Amici 20 assegna i primi 15 banchi, uno di questo va a Raffaele Renda. Scopriamo chi è il cantante calabrese

Finalmente è tornato Amici di Maria De Filippi su Canale 5. Amici 20 è la nuova edizione che si prospetta molto interessante e ricca di talenti. Novità a partire dai professori, confermati Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano e Veronica Peparini ed acquistati due innesti rispettivamente per canto e ballo: Arisa e Lorella Cuccarini. 16 i banchi da assegnare per entrambe le categorie, nessuna sfida dall’esterno per quest’edizione, per evitare i contagi.

Finora sono stati 15 i banchi assegnati, 10 per il canto: Sangiovanni, Federica La Rocca, Esa Abrate, Aka7even, Giulio Musca, Arianna Gianfelici, Evandro, Raffaele Renda, Leonardo La Macchia e Letizia Bertoldi. 5 per il ballo: Rosa Di Grazia, Martina Miliddi, Samuele Barbetta, Giulia Stabile e Riccardo Guarnaccia.

Amici 20, chi è Raffaele Renda: età, carriera e fidanzata

Raffaele Renda è uno dei nuovi alunni della scuola di Amici 20. Calabrese, nato a Lamezia il 1 aprile 2000, sotto il segno dell’Ariete è un giovane cantautore ricco di talento. Ama il canto da bambino, ma non tutti coloro che lo circondano sono sempre stati d’accordo: il suo obiettivo è quello di convincere tutti che il suo talento può diventare una professione. Pensando di meritare un banco del talent show, Raffaele si è esibito con un inedito che ha effettivamente convinto Arisa e Anna Pettinelli.

Raffaele si è diplomato all’Istituto Tecnico Economico V. De Fazio di Lamezia e nel 2015 ha firmato il suo primo contratto con l’accademia musicale cosentina, La Voce. Qualcuno più attento ricorderà di aver già visto Raffaele: è stato uno dei partecipanti di Sanremo Young del 2018 senza, però, arrivare in finale. In merito a possibili relazioni non si hanno notizie, sui suoi social non traspare niente a riguardo, nulla esclude che possa scoppiare l’amore all’interno del talent.